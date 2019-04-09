"Нацкорпус" знову мітингував у Києві через Свинарчуків

Фото: акція "Нацкорпусу" (прес-служба)

Активісти вимагали арешту фігурантів корупційного скандалу в "Укроборонпромі"

Представники "Національного корпусу" сьогодні, 9 квітня, провели черговий мітинг у Києві з вимогою арешту фігурантів корупційного скандалу в "Укроборонпромі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал партії в Telegram.

Акція стартувала близько 17:00 біля станції метро "Арсенальна", після чого активісти вирушили до будівель Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Адміністрації президента.

За інформацією "Нацкорпусу", у сьогоднішній акції, яка проходила без використання партійної символіки, взяли участь кілька сотень активістів. Зазначається, що серед них були не тільки прихильники політичної сили, але і представники патріотичних громадських організацій, ветерани війни на Сході і звичайні українці, небайдужі до ситуації з "бездіяльністю з боку влади у ситуації з масштабною корупцією в державі, яка воює за своє існування".

В "Нацкорпусі" наголосили, що вимоги мітингувальників до президента Петра Порошенка і чинної влади в цілому залишаються незмінними.

По-перше, серед вимог - взяти під варту і заарештувати рахунки та майно колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та інших учасників злочинної схеми в "Укроборонпромі": Ігоря Гладковського, Віталія Жукова, Андрія Рогози, керівництва ДК "Укроборонпром" і директорів всіх державних підприємств, втягнутих в корупційні оборудки.

По-друге, "Нацкорпус" вимагає засудити усіх винних в розкраданні оборонного бюджету України до максимальних строків позбавлення волі з конфіскацією майна.

По-третє, зобов'язати правоохоронні органи оприлюднити матеріали всіх кримінальних справ, пов'язаних з розкраданням коштів оборонного бюджету, за винятком інформації з обмеженим доступом.

Четвертою вимогою активістів є щотижневий звіт генерального прокурора Юрія Луценка про стан розслідування кримінальних справ, пов'язаних з розкраданням коштів в "Укроборонпромі". Активісти відзначають, що з моменту оприлюднення журналістами скандальної інформації про масштабні фінансові махінації в "Укроборонпромі" Юрій Луценко цю вимогу фактично ігнорує.

В рамках сьогоднішньої акції протестувальники передали своє звернення з переліченими вище вимогами керівництву ГПУ, МВС, СБУ, а також знову адресували його особисто президенту через представників його апарату.

Після цього активісти влаштували на вулиці Банковій "кінотеатр під відкритим небом", де організували перегляд фільмів про розкрадання коштів в "Укроборонпромі".

Масовий захід пройшов спокійно і без порушень громадського порядку.