"Нацкорпус" вимагає спростити процедуру отримання громадянства для іноземних добровольців

Представники "Національного корпусу" та "Національних Дружин" 4 червня пікетували Адміністрацію президента. Учасники мітингу вимагали від Володимира Зеленського спростити процедуру отримання українського громадянства для іноземних добровольців, ветеранів АТО (ООС), які воювали на боці України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію сьогоднішніх подій на каналі політичної партії "Національний корпус" в YouTube.

Під Адміністрацією президента сьогодні зібралося близько тисячі активістів: серед них – велика кількість військових і ветеранів АТО (ООС). У мітингу також взяли участь іноземні добровольці: молдаванин Станіслав Гібадулін, білорус Ян Мельников і росіяни Артем Широбоков Микита Макєєв.

Як повідомили в прес-службі, однією з підстав для проведення мітингу був запланований Верховною радою на четвер, 6 червня, розгляд проекту закону №3433 . Ним передбачено спростити процедуру отримання українського громадянства для іноземних бійців.

Нагадаємо, процедуру першого читання відповідний документ пройшов ще в жовтні 2018 року. Однак до другого читання законопроект з тих пір так і не дійшов.

Активісти та військові, які сьогодні зібралися на мітинг під Адміністрацією президента, заявили, що таку поведінку політиків вважають бездушною по відношенню до іноземних ветеранів, які стали заручниками системи.

"Верховна рада довго ігнорувала законопроект №3433. Володимир Зеленський обіцяв не повторювати помилки попередника. Настав час це довести! Сьогодні ми передали президенту через його представника свої вимоги і сподіваємося, вони будуть почуті. По-перше, ми вимагаємо внести зміни в указ президента №215 / 2001, щоб спростити процедуру отримання громадянства для іноземних добровольців. Зокрема, звільнити їх від обов'язку подавати довідку про несудимість, видану країною походження, та скоротити термін розгляду представлених документів. По-друге, ми вимагаємо створити робочу групу під керівництвом компетентних представників Адміністрації президента, яка буде надавати практичну допомогу іноземним добровольцям в отриманні українського паспорта. По-третє, ми хочемо, щоб до складу комісії з питань громадянства увійшли представники від волонтерських організацій", – повідомили в "Нацкорпусі".

В прес-службі "Нацкорпусу" зазначили, що представник адміністрації Володимира Зеленського, який сьогодні вийшов до активістів, щоб обговорити перераховані вище вимоги і передати їх президенту, погодився з необхідністю спростити процедуру отримання українського громадянства для іноземних бійців. Від імені президента адміністрація також пообіцяла допомогти "Нацкорпусу" у вирішенні цього питання.

Зазначається, що на мітингу також виступили деякі іноземні добровольці. Серед них – військовий з Молдови Станіслав Гібадулин, який під час бойових дій на Сході втратив ногу.

"Я впевнений, що іноземні добровольці, які тут знаходяться, коли йшли в бій пліч-о-пліч з українцями, знали, що можуть загинути. Але вони підтримали Україну. Зараз нам потрібна ваша допомога. Ми віримо в те, що ви допоможете нам отримати українське громадянство", – звернувся він до української влади.

Нагадаємо, законопроект №3433 був поданий на розгляд українського парламенту лідером політичної партії "Нацкорпус" Андрієм Білецьким. Цей документ пропонує внести зміни в деякі законодавчі акти, що стосуються правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України.

Розгляд зазначеного законопроекту у другому читанні має відбутися вже 6 червня. В "Нацкорпусі" повідомили, що в цей день під ВРУ відбудеться ще один мітинг.

"Сподіваємося, що новий президент нас почув, однак 6 червня ми все одно прийдемо під Верховну раду, щоб тепер вже народним депутатам нагадати про їх обов'язки. Ми будемо тероризувати парламентаріїв до тих пір, поки законопроект про закордонних добровольців не буде проголосований", – заявили в "Нацкорпусі".