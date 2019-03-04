"Нацкорпус" вимагає негайного арешту рахунків і майна Гладковських

Фото: акція під будинком Гладковського (з відкритих джерел)

Активісти розіслали свої вимоги деяким представникам влади

Представники "Національного корпусу" вимагають негайного арешту рахунків і майна заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та інших організаторів корупційної оборудки в оборонпроме - Ігоря Гладковського, Віталія Жукова, Андрія Рогози, керівників ДК "Укроборонпром" і директорів всіх державних підприємств, які були причетні до реалізації схеми. Про це вони заявили у вимогах, які розіслали в друкованому вигляді деяким представникам влади.

За словами націоналістів, якщо чиновники на таку листівку жодним чином не відреагують, активісти обіцяють зібратися знову 9 березня, проте вже не під будинком Гладковських, а в центрі Києва - на Майдані незалежності.

Нагадаємо, 3 березня представники "Національного корпусу" та "Національних дружин" вдруге за останній тиждень заблокували маєток сина заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського.

Під будинком в селі Козин поблизу Києва зібралося близько тисячі мітингувальників, які вимагають негайно заарештувати всіх причетних до корупційного скандалу з обкраданням українського оборонпрому.

Крім арешту рахунків, активісти вимагали присудження винним у розкраданні оборонного бюджету країни максимальних строків позбавлення волі з конфіскацією майна; оприлюднення матеріалів усіх кримінальних справ, пов'язаних з розкраданням коштів оборонного бюджету країни, за винятком інформації, яка має обмежений доступ; щотижневого подання звітності генерального прокурора України щодо стану розслідування кримінальних справ, пов'язаних з розкраданням коштів оборонного бюджету.