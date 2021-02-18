Нацкорпус провів акцію під земельним департаментом КМДА

Активісти київського осередку "Національно корпусу" вийшли на мітинг під стіни департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації (КМДА). Вони звинувачують керівника департаменту Петра Оленича в корупції.

"Саме він відповідальний за розпродаж київської землі. Людина не посоромилася обікрасти киян на 1,5 млрд грн. Схема проста: пообіцяв створити новий земельний кадастр, домігся виділення грошей з бюджету, успішно “освоїв” їх і в результаті - ні грошей, ні кадастру. А на початку лютого він у своєму Департаменті провів закритий земельний аукціон, і розпродав 90 соток посеред Києва на суму 28 млн грн. Тепер там будуть зводити багатоповерхівки. Отакий у нас відповідальний очільник земельного департаменту", - заявив під час акції заявив очільник київського осередку Сергій Тамарін.

За його словами, Оленича також підозрюють у зв’язках з "Партією регіонів" та корупційних схемах відомого екс-губернатора Сумської області Володимира Шульги.

"Коли дивишся на список "заслуг" Оленича, в голові виникає лише одне питання: а як такі кадри залишаються на державних посадах?" - додав Брусов Данило, речник київського НК.

В Нацкорпусі також наголосили, що це була перша акція у справі Оленича, проте не остання.