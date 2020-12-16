Нацкорпус закликав ВР розглянути закон про колабораціонізм

Колабораціонізм - надзвичайно небезпечне явище для українського суспільства, адже попри війну з Росією, що триває сьомий рік, в Україні досі не існує запобіжників з цієї проблеми.

Про це заявив керівник штабу партії "Національний корпус" Максим Жорін під час круглого столу, присвяченого темі проросійського колабораціонізму в Україні.

"Сьогодні в Україні вільно існують проросійські колаборанти, яких дуже складно притягти до відповідальності, які активно борються з проукраїнськими силами та працюють проти України. З самого початку російсько-української війни ми бачили багато прикладів та форм співпраці з ворогом. На рівні міських рад здавали міста ворогу, ми бачили, як представники правоохоронних органів передавали зброю та цінну інформацію", - зазначив Жорін.

Політик навів приклад екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, яка співпрацювала з ватажком терористів Стрілецьким, організовувала референдум і здала місто ворогові. Втім, Штепа не тільки уникла відповідальності за свою діяльність, але і була реабілітована. Вона навіть балотувалася в мери Слов'янська на останніх місцевих виборах.

У Нацкорпусі переконані, боротьба з колабораціонізмом - це та тема, що має об’єднати всі проукраїнські сили як з боку громадського сектора, так і в парламенті. Представники партії вважають, що ліквідувати це явище допоможе закріплення відповідальності за колабораціонізм на законодавчому рівні.

Зокрема, наразі вже існує проект закону "Про захист української державності від проявів колабораціонізму", розроблений у співавторстві з юристами політичної сили.

Своєю чергою юрист Нацкорпусу Віктор Шендибило озвучив основні положення законопроєкту. Він зазначив, що документ на законодавчому рівні закріплює поняттєвий апарат, усі складові такого явища як колабораціонізм, детально окреслює форми такої діяльності й відповідальність за відповідні дії.

"Законопроект визначає, що колаборантом може бути не лише фізична особа, а і юридична, тому що, як ми знаємо, ЗМІ, громадські організації, політичні партії можуть мати суттєвий вплив на допомогу ворогу", - повідомив Шендибило.

Як наголосили учасники круглого столу, попри численні звернення документ та сама проблема колабораціонізму залишаються непоміченими з боку влади.

"Національний корпус неодноразово закликав ініціювати розгляд закону про колаборантів. Зокрема, під час масштабних акцій біля Офісу президента 24 серпня і 14 жовтня 2020 року", - підкреслив Жорін.

Присутні на заході народні депутати погодились із тим, що тема колабораціонізму є актуальною і болючою. Політики висловили готовність працювати над розв'язанням проблеми.

Водночас організатори круглого столу заявили, що подібні заходи, спрямовані на привернення уваги суспільства і влади до проблеми колабораціонізму в Україні будуть відбуватися систематично.

За результатами проведеного круглого столу учасники створили робочу групу за участі народних депутатів, представників Нацкорпусу й експертів, яка підготує відповідний проєкт закону до ухвалення парламентом. Долучитися до її роботи можуть усі охочі депутати й політики.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що скандального колишнього мера Слов'янська Нелю Штепу виключили з "Партії миру і розвитку". Також партія хоче позбавити її депутатського мандата в місцевій раді.