Національний Інтернет оператор WNET придбав дніпровські активи «Велтон.Телеком»

Національний IP-оператор України WNET, Київ, що належить до міжнародної групи телеком-компаній WNET.Global, New York, та один із піонерів українського телеком-ринку компанія «ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ», Харків, повідомили про укладання угоди щодо придбання активів компанії «Велтон» у м. Дніпро.

У результаті угоди WNET збільшить власну оптоволоконну мережу у м. Дніпро до 600 км, а кількість підключених будівель досягне 800. Також на обслуговування до мережі WNET переходять усі регіональні клієнти «Велтон» і персонал дніпровського офісу. Так, компанія суттєво посилить провідні позиції на ринку надання високоякісних телеком-послуг для бізнесу в цьому регіоні. Після закінчення інтеграції WNET зможе надавати весь спектр послуг за концепцією «територія OnNet» з можливістю підключення у термін до 5 днів від дати заявки на всій території м. Дніпро.

«З 2006 року Дніпро є стратегічним регіоном для розвитку WNET. До цього моменту ми цілеспрямовано нарощували та розвивали свою мережу тут, але відбувалося це еволюційним шляхом. А цьогоріч ми зробили якісний стрибок та обрали Дніпро одним із наших пріоритетів на 2022 рік», — заявив Олег БОНДАРЕНКО, генеральний директор WNET.

«Ми провели аудит мережі й розпочали модернізацію та приведення її до корпоративних стандартів WNET. У межах цього будуть створені 2 майданчики рівня WNET.Core з пропускною здатністю Nx100 Гбіт/с та 8 нових майданчиків рівня WNET.Distribution з пропускною спроможністю Nx40 Гбіт/с на лівому та правому берегах Дніпра, а всі підключені будівлі будуть перепідключенні до мережі на швидкості 10 Гбіт/с. Ми плануємо закінчити повну інтеграцію вже за 3 місяці», — повідомив Геннадій ГОРЮШКІН, технічний директор WNET.



«Починаючи з 2008 року WNET придбав та успішно інтегрував понад 20 компаній і мереж. І цей досвід, як в Україні, так і за її межами, дозволяє нам вибудувати процеси в такий спосіб, щоб абоненти отримали суттєве покращення обслуговування та збільшення переліку сервісів, що надаються. Цей результат став можливим завдяки накопиченим експертним знанням, виробленим стандартам та унікальній системі управління реальністю MONIKA. Після модернізації мережі абоненти у сегменті B2C зможуть перейти на гігабітні швидкості, у сегменті B2B — отримати послуги на швидкості 10 Гбіт/с і вище, а наші партнери з B2O ринку — скористатися інфраструктурою Nx100 Гбіт/с. Замовлення всіх телеком-послуг доступне в онлайн-режимі з перевіркою технічної можливості безпосередньо на нашому сайті, що є унікальним сервісом на українському ринку», — наголосив Сергій ГАНІЧЕВ, комерційний директор WNET.