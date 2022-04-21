RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Національний банк Чехії відкликав ліцензію у Sberbank CZ

Sberbank CZ (Фото: faei.cz)
Автор: Константин Широкун

Національний банк Чехії відкликав ліцензію на банківську діяльність у чеської філії "Ощадбанку" - Sberbank CZ. Рішення вступить в дію з початку наступного місяця

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Finreport.

Sberbank CZ може оскаржити рішення про відкликання ліцензії в спеціальній банківській комісії та Раді Національного банку Чехії. Якщо цього не відбудеться, то воно вступить в законну силу. Чеський Нацбанк ще 28 лютого почав процес відкликання ліцензії на банківську діяльність у Sberbank CZ. Фінансовим регулятором рішення було прийнято через ситуацію з ліквідністю Sberbank CZ у зв'язку з активним закриттям вкладів клієнтами на тлі ситуації на Україні.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії