Національний банк Чехії відкликав ліцензію у Sberbank CZ

Sberbank CZ може оскаржити рішення про відкликання ліцензії в спеціальній банківській комісії та Раді Національного банку Чехії. Якщо цього не відбудеться, то воно вступить в законну силу. Чеський Нацбанк ще 28 лютого почав процес відкликання ліцензії на банківську діяльність у Sberbank CZ. Фінансовим регулятором рішення було прийнято через ситуацію з ліквідністю Sberbank CZ у зв'язку з активним закриттям вкладів клієнтами на тлі ситуації на Україні.