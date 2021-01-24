Національну економічну стратегію-2030 потрібно втілювати найближчим часом, - експерти

Напрацювання Національної економічної стратегії-2030 важливо затвердити та почати їх імплементацію вже найближчим часом.

Про це заявили представники експертного та бізнес-середовища під час зустрічі з широкого обговорення Національної економічної стратегії-2030 за участі прем'єр-міністра, представників Кабміну, Верховної ради та Офісу президента.

"Ця стратегія - й сам документ, й процес його напрацювання - такого ми ще не бачили. Це було дійсно безпрецедентно з точки зору залучення аналітиків, представників усіх гілок влади, бізнесу. Єдиний ризик - значна кількість його надважливих завдань можуть залишитися на папері, якщо не будуть прийняті такі ж безпрецедентні кроки щодо його імплементації", - підкреслив член наглядової ради Української ради бізнесу Олег Гетьман.

На важливості практичного втілення Національної економічної стратегії під час заходу наголосила й директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

"Я дійсно вітаю, що у нас є належна економічна стратегія. І це чудово, що вона написана практично і достатньо доступно, щоб зрозуміти, які в неї цілі. Я просто раджу, щоб ця економічна стратегія була поступово впроваджена в життя. І тоді поступово буде вибудовуватися довіра між інвестором, який працює в Україні та урядом", - зазначила Анна Дерев’янко.

Своєю чергою, директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап зазначив, що Мінекономіки наразі працює над розробкою проєкту рішення Кабінету міністрів, яким буде затверджено Національну економічну стратегію-2030.

Планується, що на основі широкого обговорення НЕС-2030 буде розроблено проєкт рішення уряду щодо формування економічної політики до 2030 року, затверджено пріоритети для програми дій уряду на 21-23 рр. та перелік пріоритетних законів на наступні три роки.

Зазначимо, Національна економічна стратегія розробляється Робочою групою Кабінету міністрів на платформі Центру економічного відновлення. Цей процес є відкритим та публічним.

Документ концентрується на таких цілях, як відновлення довіри до України та створення фундаменту для залучення інвестицій у великі капіталомісткі сектори з високою доданою вартістю.

Нагадаємо, Центр економічного відновлення - це аналітична платформа, на якій працюють понад 400 фахівців: представників аналітичних центрів, think tanks, неурядових організацій, бізнес-спільноти та державних органів.

ЦЕВ займається підтримкою уряду у розробці рішень з реагування на економічні виклики та стратегій для подальшого економічного зростання.