В Національній економічній стратегії заклали подвоєння ВВП та значне зростання експорту

"В офіційному документі зараз зазначено більш обережний прогноз - формулювання "не менш як у два рази" (зростання реального ВВП країни на десятий рік реалізації Стратегії, - ред.) означає, що показник зростання може бути вище. Чому так? По-перше, було б трохи інфантильно в умовах пандемії та світової "коронакризи", в країні, у якій в перспективі 30 років економіка не тільки не зростала, але й падала, закладати занадто амбітні цілі... Це не скасовує того, що всі стейкхолдери, учасники процесу, бізнесмени і чиновники мають прагнути до надшвидкого зростання економіки країни і "виконання п'ятирічки за три роки". Навіть подвоєння реального ВВП за 10 років означає 7% щорічного зростання економіки. Це доволі суттєвий показник", - підкреслив Криволап.

Він також наголосив, що аналіз міжнародних практик демонструє, що після економічної кризи 2008 року усього близько 10 країнам у світі вдавалося подвоїти свій реальний ВВП.

За словами експерта, у НЕС-2030 закладено й цільовий показник щодо зростання обсягів експорту у 150 млрд доларів.

"Як правило, у країнах з подібною структурою економіки, як в Україні, експорт становить від 40 до 60% ВВП. Закладений у НЕС-2030 цільовий індикатор - не менш як 50% від мінімальної планки зростання ВВП на десятий рік її імплементації", - зазначив Криволап.

Водночас директор Центру економічного відновлення наголосив, що надалі робота над імплементацією стратегії буде проводитися, зокрема, у Верховній раді шляхом прийняття відповідних законопроетів для реалізації ініціатив документу.