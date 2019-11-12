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У Національному музеї історії України відсторонили директора та почали перевірку

Новини » Суспільство     12.11.2019 - 08:10
У Національному музеї історії України відсторонили директора та почали перевірку
Фото: НМІУ (facebook.com/nmiuu)

Перевірку розпочато Мінкультом у відповідь на скаргу частини працівників музею

У Національному музеї історії України розпочала перевірку комісія Міністерства культури, а директора відсторонила від посади. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу музею.

Зазначається, що перевірка почалась у зв’язку з наказом Мінкульту. Наказ підписав Держсекретар, голова комісії з проведення ліквідації Міністерства культури України Ростислав Карандєєв.

"Перевірка ініційована скаргою невеликої групи співробітників НМІУ, яким не до вподоби рух музею. Цим же наказом на час перевірки відсторонено від виконання обов’язків генерального директора НМІУ Тетяну Сосновську, що спричинило занепокоєння значної частини колективу", - зазначили в прес-службі.

Також у музеї зазначили, що їх здивувало рішення Мінкульту про призначення на тимчасову посаду директора особи із числа скаржників.

"Колектив Національного музею історії України сподівається, що рішення комісії буде об’єктивним і неупередженим... Водночас наголошуємо, що двері музею й надалі гостинно відкриті для наших гостей", - запевнили в НМІУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні відомості у декларації першого заступника глави Міністерства культури Світлани Фоменко на суму понад 1,4 млн грн.

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