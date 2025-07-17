ua en ru
Чт, 17 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Национальная полиция начала расследование относительно давления на РБК-Украина

Украина, Четверг 17 июля 2025 17:17
UA EN RU
Национальная полиция начала расследование относительно давления на РБК-Украина Фото: Нацполиция начала расследование в отношении обращения РБК-Украина
Автор: Антон Корж

Национальная полиция 17 июля начала расследование по обращению редакции РБК-Украина. Издание в обращении заявило о давлении на журналистов и препятствовании журналистской деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Нацполиции.

"Правоохранители начали досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Основанием стало официальное заявление одного из ведущих украинских медиа РБК-Украина относительно возможного давления на редакцию интернет-издания и попыток дискредитации ее деятельности", - сказано в сообщении.

Сейчас полиция проверяет обстоятельства происшествия, устанавливает лиц, причастных к правонарушению, и собирает необходимую доказательную базу.

Напомним, что 17 июля редакция издания РБК-Украина заявила о целенаправленном информационном давлении и препятствовании законной журналистской деятельности. В распространении ложной информации использовались анонимные каналы в мессенджере Telegram и сайты с сомнительной репутацией.

Кампания началась сразу после публикаций РБК-Украина, которые освещали деятельность активиста Назария Гусакова и схемы, связанные с выводом им средств через ряд гемблинговых компаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
РБК-Украина Национальная полиция
Новости
Трамп имеет силу поставить Путина на колени, ему нужно это почувствовать, - Зеленский
Трамп имеет силу поставить Путина на колени, ему нужно это почувствовать, - Зеленский
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе