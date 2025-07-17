Национальная полиция начала расследование относительно давления на РБК-Украина
Национальная полиция 17 июля начала расследование по обращению редакции РБК-Украина. Издание в обращении заявило о давлении на журналистов и препятствовании журналистской деятельности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Нацполиции.
"Правоохранители начали досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Основанием стало официальное заявление одного из ведущих украинских медиа РБК-Украина относительно возможного давления на редакцию интернет-издания и попыток дискредитации ее деятельности", - сказано в сообщении.
Сейчас полиция проверяет обстоятельства происшествия, устанавливает лиц, причастных к правонарушению, и собирает необходимую доказательную базу.
Напомним, что 17 июля редакция издания РБК-Украина заявила о целенаправленном информационном давлении и препятствовании законной журналистской деятельности. В распространении ложной информации использовались анонимные каналы в мессенджере Telegram и сайты с сомнительной репутацией.
Кампания началась сразу после публикаций РБК-Украина, которые освещали деятельность активиста Назария Гусакова и схемы, связанные с выводом им средств через ряд гемблинговых компаний.