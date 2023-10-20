Національна ексклюзивна прем’єра. Дивись фільм «Довбуш» на SWEET.TV

В національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV відбулась ексклюзивна національна прем’єра пригодницько-історичної стрічки «Довбуш». Лише за місяць прокату «Довбуш» став найкасовішим українським ігровим фільмом року, а за вісім тижнів у кіно касові збори склали близько 62 млн грн. Крім того, прокат фільму з успіхом триває і за кордоном, зокрема в Німеччині, Австрії, Чехії, Словаччині, країнах Балтії, Ізраїлі тощо. Світ продовжує відкривати українську культуру та прощатися з міфом, що Україна ― то частина російської імперії.

Про що фільм «Довбуш»

«Довбуш» ― пригодницько-історичний екшн, створений на основі легенд про Довбуша та історичних джерел. Дія відбувається у 18 столітті у Карпатах. Олекса та Іван Довбуші, як і інші гуцули, через жорстокі правління шляхтичів, тікають у ліси, де згуртовують побратимів для боротьби. Але згодом, через смерть батьків та різні погляди на життя, брати сваряться. Один прагне грошей, другий ― справедливості. Олекса сам очолює боротьбу зі шляхтою, наводячи жах на жорстоких загарбників.

«Довбуш, був людиною, яка стала на захист своєї землі, боронила від загарбника. Тяжкі часи народжують справжніх людей. Авжеж, він — герой! Чому він це робив? Тому що він міг!», ― говорить про свого героя актор Сергій Стрельников. Цей образ є сьогодні дуже актуальним. Війна стала колискою для героїв нашого часу, які, як і Олекса Довбуш, стали на захист країни. Тому що вони свідомо обрали цей шлях і тому, що вони можуть її захистити!

Фільм у цифрах

Майже 3000 людей працювали над фільмом: знімальна група з понад 300 фахівців і понад 2500 осіб у масовці;

498 акторів були залучені до зйомок однієї зі сцен фільму;

117 майстрів працювали над виготовленням одягу;

100 днів знімали фільм «Довбуш»;

57 кг металевих елементів знадобилося для виготовлення костюмів;

50 природних та історичних локацій ви побачите у стрічці;

7-10 кг важить кожна з суконь княгині Яблоновської, які, до речі, створені за кроєм 18 століття;

9 образів було створено для головного героя.

Цікаві факти про фільм

Нині це наймасштабніший український фільм. Наймасштабніший за кількістю залучених акторів масових сцен, каскадерів, реконструкторів, локацій;

постановники з нуля звели кілька локації, серед яких редут під Києвом, інтер’єр колиби та інтер’єри замку Яблоновської на кіностудії ім. О. Довженка, сироварню та екстер’єр колиби на горі Драгобрат та макет церкви Св. Юри;

найдорожчі костюми – вишиті вручну наряди княгині Яблоновської та весільна сукня Марічки. На створення весільної корони нареченої пішло майже 2 тижні, бо майстрині шукали ідентичні пір’їнки у мішку з пір’ям, який замовили на фабриці з виготовлення подушок;

найскладніша сцена – фінальний бій в замку. Окрім головних акторів, в кадрі було залучено 50 каскадерів та понад 200 акторів масових сцен та реконструкторів;

батько польської акторки Агати Бузек, яка грає княгиню Яблоновську — колишній прем’єр-міністр Польщі та експрезидент Європарламенту Єжи Бузек, якого називали «адвокатом України»;

на бартці Довбуша є зображення вовка. Чому саме вовк? Режисер так пояснив цей вибір: «Вовк ― символ свободи, самостійності, безстрашності. Ця тварина завжди бореться до перемоги або до смерті. Ще одна символічна риса вовка у міфології - справедливість, бо за звичайних умов вовк не нападає на слабшого. Думаю, Довбуш не заперечував би проти такого символу на своїй зброї»;

для батальних сцен актори проходили фізичну підготовку. Матеуш Косьцюкевич став вправним фехтувальником, Сергій Стрельніков може, напевно, показувати майстер-клас з володіння барткою. Опришки сумлінно тренувались у спортзалі.

SWEET.TV ― кінотеатр ексклюзивного українського кіно

SWEET.TV завжди намагається радувати своїх глядачів неймовірними стрічками. Тому саме тут проходять ексклюзивні національні прем’єри топового вітчизняного кіно. Свого часу в національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV ексклюзивно виходили комедія «Найкращі вихідні», «Де гроші», «Чорний козак» та ін. У 2023 році на SWEET.TV з’явилося три неймовірні ексклюзивні фільми. І, спойлер - це ще не все. Але вже зараз лише на SWEET.TV можна подивитися:

«Довбуш», історичний екшн. Актуальність теми захист своєї землі від загарбників — мотиви, які розкриває кожна з ліній фільму: любовна, братерська, патріотично-героїчна.

Актуальність теми захист своєї землі від загарбників — мотиви, які розкриває кожна з ліній фільму: любовна, братерська, патріотично-героїчна. «Мавка. Лісова пісня», анімаційний фільм . Історія кохання і боротьби за рідний край у поєднанні з міфологією та етнікою підкорила Україну і світ.

. Історія кохання і боротьби за рідний край у поєднанні з міфологією та етнікою підкорила Україну і світ. «Сусідка», комедія. Легка стрічка про любов, повагу і справжні родинні цінності. Історія непростої трансформації затятого холостяка та бабія на люблячого чоловіка та батька.

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