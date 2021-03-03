Націоналізації "Мотор Січі" стане "чорною" сторінкою в інвестиційній історії України, - експерт

"Українське законодавство не передбачає націоналізації компаній і не містить такого механізму. Існує серйозна юридична колізія в сфері транзакцій з акціями приватних компаній, які мають значну політичну або стратегічну важливість. Будь-який юрист скаже: неможливо скасувати приватизацію підприємства без значного правового, економічного чи політичного збитку для держави Україна", - сказав експерт.

На його думку, рішення про націоналізацію "Мотор Січі" навіть шляхом прийняття окремого закону лише посилить позиції китайських інвесторів української компанії в міжнародному арбітражі, оскільки спірною з точки зору права націоналізацією Україна лише завершить "протизаконну експропріацію активу" інвесторів з КНР.

Він також зазначає, що зараз для прийняття парламентом розробляється також новий закон про приватизацію стратегічних підприємств України. Але навіть у разі його прийняття відповідно до Конституції та загальновизнаних світових правових стандартів новий закон не матиме зворотної сили - він не може стати підставою для перегляду рішень і дій, які відбулися в актуальному на той момент законодавчому полі. Відповідно, додає експерт, неможливо провести націоналізацію "Мотор Січі", не порушуючи правових норм як українських, так і міжнародних.

"Для реалізації сценарію з націоналізації "Мотор Січі", як і для перегляду підсумків приватизації в Україні, про яких ми все частіше чуємо останнім часом, знадобиться прийняття окремого закону, що регулює такі питання. Але багато парламентські політичні сили безпосередньо залежать від тих, хто може постраждати у випадку появи такого закону, тому перспектива його прийняття досить туманна. Також потрібно пам'ятати, що багато приватизованих підприємств вже багато разів змінили власників, а деякі перебувають у власності іноземних інвесторів, тому будь-яка націоналізація стане "чорною" сторінкою в інвестиційній історії України з далекосяжними наслідками", - зазначає Охріменко.

Крім того, він звертає увагу, що Україні неможливо буде пояснити або юридично обґрунтувати важливість націоналізації "Мотор Січі", оскільки компанія навіть не має статусу стратегічного підприємства - запорізький завод втратив його у 2015 році, коли був виключений з відповідного переліку постановою Кабінету міністрів.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Давид Арахамія заявив, що на розгляд парламенту на поточному тижні буде внесений законопроект про націоналізацію "Мотор Січі". За його словами, законопроект ініціюється для того, щоб врегулювати правовий статус цієї компанії, яка є великим будівельником двигунів для вертольотів.

Водночас глава МВС Арсен Аваков заявив, що "Мотор Січ", ставши найбільшим одержувачем дотацій і пільг з державного бюджету, лише створює видимість виробництва. МВС, за словами міністра, не змогло закупити авіатехніку виробництва "Мотор Січ", тому змушене було закупити продукцію Airbus.

Крім того, як розповів Аваков, колишній власник "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв за багато років незалежності, а пізніше військового конфлікту з Російською Федерацією на сході України так і не налагодив імпортозаміщення, тому збирає вертольоти з російських комплектуючих, які в обхід санкцій та обмежень в'їжджають в Україну через треті країни.