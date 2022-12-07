Нацгвардейцы сбили российскую крылатую ракету из пулеметов и автоматов

Бойцы Нацгвардии сбили вражескую крылатую ракету из стрелкового оружия, применив автоматы и пулеметы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии в Facebook.
"При массированном ракетном обстреле Россией территории Украины 5 декабря мобильная огневая группа гвардейцев 27 Печерской бригады сбила крылатую ракету Х-101, не дав ей достичь своей цели", - говорится в сообщении.
Защитники с помощью крупнокалиберных пулеметов и автоматов обстреляли летевшую на низкой высоте ракету.
Фото: нацгвардейцы сбили крылатую ракету из стрелкового оружия (facebook.com/ngunorth)
Напомним, ВСУ за прошедшие сутки сбили 17 беспилотников оккупантов, из них 14 иранских дронов-камикадзе типа Shahed.
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