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Нацгвардейцы получили от Метинвеста пикапов на 3 млн гривен

Фото: пикапы получила Нацгвардия от Метинвеста на 3 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Военная часть "Хартия" Нацгвардии получила от Метинвеста 5 пикапов "Навара". Общая стоимость авто - 3 миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

В Метинвесте говорят: сейчас военные просят уже не пикапы, а грузовики, они ведь более мощные, и нужны для перевозки личного состава вещей, амуниции и оружия.

"Общее количество автомобилей, которые мы передали вооруженным силам и спецподразделениям - уже более пятисот. Сейчас уже есть определенная насыщенность пикапами, поэтому военные просят полноприводные грузовики. Мы получаем такие запросы очень часто, поэтому начинаем искать и привозить грузовики", - рассказал руководитель Проектного офиса компании Метинвест Александр Водовоз.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Метинвест Ахметова направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн – это помощь бойцам в рамках "Стального Фронта".

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