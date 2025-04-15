В Нацгвардии два новых корпуса возглавят командиры "Азова" и "Хартии"

Командиры 12-й бригады специального назначения "Азов" Денис Прокопенко (Редис) и 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Игорь Оболенский (Корнет) стали руководителями новосозданных корпусов Национальной гвардии Украины.

Речь идет о части масштабной реформы, которая предусматривает переход от временных органов управления к корпусной системе, которая уже частично опробована на фронте.

По словам командующего НГУ Александра Пивненко, новая структура позволит объединить несколько бригад и вспомогательных подразделений под единым командованием, улучшить координацию, маневренность и устойчивость в боях.

"Это будет способствовать более эффективной координации оборонительных и наступательных действий. Кроме того, информация о планировании операций будет больше ограничена - будут знать только те, кто будет отвечать за планирование, соответственно меньше вероятность утечки таких сведений", - подчеркнул Александр Пивненко.

Отныне каждый корпус будет иметь собственный штаб, разведывательные, артиллерийские и логистические подразделения, что позволит действовать автономно.

В реформе учтен опыт полномасштабной войны с РФ, в частности необходимость быстрого маневрирования, устойчивости к ударам противника и способности удерживать большие территории, проводить контрударные действия.

Корпусная структура должна повысить гибкость и устойчивость войск и подразделений НГУ в частности, которые привлечены к выполнению задач на фронте.

Все кадровые и организационные решения уже согласованы.

Как отметил Пивненко, процесс продолжается, но происходит постепенно с учетом сложной ситуации на фронте.

Первый корпус Нацгвардии "Азов"

В рамках реформы управления Сил обороны Украины, на базе 12-й бригады специального назначения "Азов", было создано новое оперативно-тактическое соединение - 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов".

В состав 1-го корпуса вошли пять боевых бригад, которые уже имеют опыт в выполнении сложных задач на фронте: