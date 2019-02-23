Нацгвардія Венесуели застосувала сльозогінний газ проти протестувальників

Зіткнення відбулися в місті Санта-Елена-де-Уайрен

Национальная гвардия Венесуэлы применила слезоточивый газ против представителей коренной индейской народности пемон. Об этом сообщает РБК-Украна, ссылаясь на El Nacional со ссылкой на депутата Национальной ассамблеи (парламента) республики Америко де Грасиа.

Сообщается, что столкновения произошли в городе Санта-Элена-де-Уайрен. Ранее сообщалось, что в районе Сан-Франсиско-де-Юруани венесуэльские военные открыли огонь по коренным жителям, также пытавшимся препятствовать их проезду к границе с Бразилией. Два человека погибли, еще 14 получили ранения. После этого инцидента возмущенные индейцы взяли в заложники генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал военными в момент столкновения.

Напомним, советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон потребовал от военных Венесуэлы разрешить поставки гуманитарной помощи в страну, призвав их выполнить свой долг по защите мирных граждан.

РБК-Украина писало, что власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро приняли решение закрыть морскую границу с несколькими островами в Карибском море накануне доставки в страну иностранной гуманитарной помощи.