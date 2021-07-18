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Нацгвардія та поліція в пік туристичного сезону почали спільне патрулювання Одеси

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Україна, Неділя 18 липня 2021 12:51
Нацгвардія та поліція в пік туристичного сезону почали спільне патрулювання Одеси Фото: до Одеси прибули додаткові сили правоохоронців (flickr.com/vladpl)
Автор: Олександр Білоус

Співробітники Національної гвардії та поліцейські приступили до спільної варти на вулицях Одеси. До міста прибули правоохоронці з різних підрозділів та куточків України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВС.

Як зазначається в повідомленні, профілактичне відпрацювання з протидії вуличним кримінальним правопорушенням проводиться у два етапи. Після першого - підготовчого, правоохоронці приступили до практичної стабілізації криміногенної обстановки. Після обміну досвідом та ретельної підготовки патрулі вирушили захищати спокій одеситів та гостей міста.

Зокрема, 17 липня правоохоронці Одещини спільно з міграційною службою відпрацьовували прилеглу територію найвідомішої частини міста для відпочинку та розваг - Аркадію. Вони безпосередньо виявляли громадян-іноземців та перевіряли наявність документів, які посвідчують їх особу.

"Всіх осіб, що перебувають в країні нелегально, було затримано для подальшого з’ясування обставин їх перетину кордону та перебування на території нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи", у травні 2021 року баланс довіри українців до всіх правоохоронних органів лишається негативним. Це ж стосується керівників цих структур. За останній рік зросла недовіра до Національної поліції (із -25% до -31%). Дещо покращився цей показник для Міністерства внутрішніх справ (із -46 % до -43 %)

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