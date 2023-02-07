Нацгвардия получила от "Слуги народа" 130 млн гривен на производство "Стугни-П"

Национальная гвардия Украины получила от "Слуги народа" 130 млн гривен, ранее направленных политической силой на производство украинских противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П".

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на председателя партии Елену Шуляк.

"Деньги уже на счету Национальной гвардии Украины. Следовательно, там уже могут заключать соответствующие контракты и запускать непосредственный процесс производства одних из лучших образцов вооружения украинского производства - "Стугну-П", - рассказала Шуляк.

Партия также передала эстафету для фонда United24 с призывом запустить сбор еще на 130 млн гривен.

"Цель та же - производство украинского мощного вооружения для нужд сил обороны Украины. Уверены, общими силами вместе с ВСУ, Гвардией наступления, международным сообществом и украинским народом, окончательно выгоним всю российскую нечисть из нашей земли", - добавила Шуляк.