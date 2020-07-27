У Нацгвардії викрили махінації з квартирами на більш ніж 17 млн гривень

Фото: НАБУ (РБК-Україна)

НАБУ завершило розслідування, матеріали справи відкрили підозрюваним перед відправкою в суд

Антикорупційні правоохоронні органи викрили корупційну схему на махінаціях з житлом для військовослужбовців Національної гвардії на 17,3 мільйона гривень. Матеріали справи откыли для підозрюваних перед відправкою до суду.

Про це повідомили в прес-службі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Як розповіли в НАБУ, злочинна група купувала для нацгвардійців житло непридатне для життя в 2017 році. До складу групи входили:

бенефіціар ТОВ;

начальник фінансової служби управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії;

начальник управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії;

директора ТОВ-переможця конкурсу;

адвоката, представника директора ТОВ.

Також до схеми учасники групи залучили заступника начальника управління розквартирування Нацгвардії. Однак він у склад групи не входив.

Повідомляється, що група закупила квартири на території Київської області для нацгвардійців, підробивши документи про готовність житла до заселення, незважаючи на те, що на той момент в квартири не були підключені комунікації з постачання комунальних послуг.

"Після перемоги ТОВ у конкурсі НГУ уклала договори про придбання квартир, всупереч тому, що житло не відповідало вимогам, про що учасникам групи було достовірно відомо. На підставі договорів та актів прийому-передачі квартир у 2017 році на рахунок ТОВ НГУ перерахувала понад 17,3 млн грн бюджетних коштів. Зазначена сума, згідно висновків експертиз, становить розмір заподіяної держбюджету збитків", - повідомили в НАБУ.

Детективи НАБУ повідомили організатору групи - власнику приватних компаній, і начальнику фінансового відділу управління розквартирування Нацгвардії про підозру заочно, так як їх місцезнаходження не встановлено. Їх оголосили в розшук.

Іншим трьом учасникам схеми змінили підозри у зв'язку з тим, що вони діяли організованою групою. 24 липня правоохоронці завершили розслідування і відкрили матеріали справи підозрюваним перед відправленням до суду.

Зазначимо, на даний момент у Вищому антикорупційному суді розглядається ще одна справа про махінації з квартирами для нацгвардейцев, в якій фігурує колишній нардеп і голова "Укрбуду" Максим Микитась, за даними правоохоронців державі було завдано збитків на 82 млн гривень.