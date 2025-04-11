Нацгвардеец "Шумахер": На фронте нет никакого пафоса. Там все просто – мы стоим за свой дом

МВД Украины и РБК-Украина продолжают совместный проект "Творцы Истории. Дневник", в рамках которого знакомят читателей с личными историями защитников и защитниц в формате рассказов от первого лица. Сегодняшняя история – о нацгвардейце из бригады "Хартия" с позывным "Шумахер".

Наши защитники создают современную историю Украины, Европы и всего мира – именно они, находясь на фронте, в окопах и блиндажах, сегодня непосредственно формируют наше общее будущее.

Важно уже сейчас записывать их рассказы, эмоции и портреты, чтобы лучше понять бурные времена, в которых мы живем. Это позволит нам сохранить дух эпохи, общественные настроения и личные переживания для будущих поколений.

Ранее о своем боевом опыте и службе в "Азове" РБК-Украина рассказал минометчик "Шанхай", а нацгвардеец "Шпион" раскрыл детали того, чем занимался до большой войны и какие бои прошел на передовой. Также стрелок бригады Буревий "Студент" рассказал, что для него значит служба в Силах Обороны, а защитник с позывным "Бульдог" поделился, что его мотивирует продолжать службу.

Пятая история. Боец с позывным "Шумахер"

Владимир, 40 лет, стрелок. Позывной "Шумахер". Гвардия наступления, бригада НГУ "Хартия".

Я был водителем на "гражданке" и быстро езжу. Поэтому на службе меня и прозвали Шумахером.

На самом деле "Шумахер" – это прозвище у меня еще с гражданской жизни. Поэтому оно и стало моим позывным и в армии. Командиры спросили, какую имели кличку в юности. Меня называли Шумахером. Так я и не стал ничего нового придумывать. У меня машина Форд-Транзит, бусик.

Мобилизован 5 октября 2024 года. Держал оборону под Липцами на Харьковщине.

Я – штурмовик. Родом из Луцка. Не женат.

Владимир служил в 13-й бригаде оперативного назначения НГУ "Хартия"

"Ощущения на "нуле" – сначала страшно, а потом адаптируешься"

Боевое задание – заходишь на позицию и держишь оборону. И так в окопах по 3-5 дней, в зависимости от задач. Нельзя было четко через определенное количество дней обеспечить смену состава на позициях, потому что бывали такие дни, когда людей нельзя было вытащить из окопов из-за массированных ударов вражеских дронов.

А дронов летает там тьма-тьмущая. Врага в глаза ты не видишь. Потому что все время ты скрываешься от дронов и делаешь все возможное, чтобы не выдать себя врагу. Чтобы по позициям не начала работать вражеская артиллерия или миномет.

Под Липцами получил ранения ноги и обеих рук вследствие сбросов с дронов. Это была, скорее всего, осколочная граната или что-то похожее на нее.

Я служил срочную службу, поэтому когда мобилизовали, мне не было страшно. Я знал, что такое армия. И я уже готовился потихоньку к тому, что идет война и меня скоро заберут в армию.

Сейчас я на реабилитации. В протезировании вроде бы не нуждаюсь.

Побратимы, спасибо им, меня вовремя эвакуировали с поля боя. Далее в медпункт, затем в Харьковский госпиталь, тогда в областную больницу и в итоге на Киев – в госпиталь МВД. В столицу именно из-за сложности ранения – надо было складывать кости, целый ряд операций делать.

Ощущения на "нуле" – сначала страшно, а потом адаптируешься. Каждый по-своему это проходит. Там просто выбрасываешь из головы все лишние мысли. И сосредотачиваешься только на том, что надо стоять и держать позиции, что надо выжить. Это позволяет не отвлекаться и максимально активизировать свои инстинкты самосохранения.

Ранения обеих рук и ног получил под селом Липцы на Харьковщине

За границу не ездил, но объехал всю Украину

Еще не знаю, буду ли продолжать военную службу. Учитывая, какие будут результаты лечения и реабилитации. Если буду, то хочу быть водителем. Я в гражданской жизни был дальнобойщиком. За границу не ездил, но объехал всю Украину.

Пока не собираюсь жениться. Родители настроены, чтобы я завершил службу и искал себя в гражданской жизни. Но моя задача сейчас – завершить лечение, реабилитацию, тогда пройти ВВК, и вот тогда буду смотреть, что делать дальше.

Мое хобби – это автомобили. Я их разбираю и собираю с закрытыми глазами. У меня отец, дядя и дед – все шоферы. Это уже наследственное, можно сказать.

Больше всего мне нравятся "Мерсы". Электромобили я даже не считаю машинами. Я больше верю, все же, двигателю внутреннего сгорания, чем всевозможным новейшим технологиям и гаджетам на колесах.

Знаете, там, на фронте среди ребят, нет какого-то патриотического пафоса. Там все просто – мы стоим за свой дом, своих жен, детей и родителей. Это и есть для нас Украина – лучшая в мире страна.

И хотя я никогда не был за границей, но приезжали оттуда друзья и знакомые, и они говорили, что лучших пейзажей, чем в Украине, нигде больше в мире нет. Я ее всю объездил, и в Крыму был не раз. И верю в то, что мы все наши земли обязательно освободим.