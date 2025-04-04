Нацгвардеец "Бульдог": Главная мотивация на войне – не пустить врага туда, где родные

МВД Украины и РБК-Украина продолжают совместный проект "Творцы Истории. Дневник", в рамках которого знакомят читателей с личными историями защитников и защитниц в формате рассказов от первого лица. Сегодняшняя история – о нацгвардейце Никите с позывным "Бульдог".

Наши защитники – творцы современной истории Украины, Европы и мира – сегодня на поле боя, в окопах и блиндажах именно они вживую формируют нашу с вами общую судьбу.

Важно уже сейчас фиксировать их рассказы, эмоции и портреты, чтобы лучше понять бурные события, в которых мы живем. И максимально сохранить этот дух времени, общественные настроения и личные переживания для будущих поколений.

Ранее о своем боевом опыте и службе в "Азове" РБК-Украина рассказал минометчик "Шанхай", а нацгвардеец "Шпион" раскрыл детали того, чем занимался до большой войны и какие бои прошел на передовой. Также стрелок бригады Буревій "Студент" рассказал, что для него значит служба в Силах Обороны.

Четвертая история. Нацгвардеец с позывным "Бульдог"

"Поссорился с ротным, потому что не пускал меня на "ноль"

Никита. Позывной "Бульдог", 26 лет, стрелок НГУ. Служил в "Кракене", бригадах "Азов" и "Спартан".

Осколочное ранение от вражеского "Града" получил 21 июня прошлого года под Липцами на Харьковщине. Сначала ранило командира группы, впоследствии он умер. Напарник 300-й и тогда уже я. А потом еще и тот, кто меня сопровождал, был убит – прямое попадание 120-ки - миномета. Лечился я почти три месяца.

Патриотом Украины меня сделала частично школа, частично события 2014 года, украинские организации Харькова, прежде всего "Нацкорпус".

Начинал я службу с ГУР МО, с "Кракена". Далее была 36-я бригада морпехов. Ушел оттуда, потому что не выпускали на "ноль". Из-за этого поссорился с ротным. Сказал, что пойду в "Азов", пройду там КМБ (курс молодого бойца) и остаюсь. Не хотел чувствовать себя "тыловым".

В "Азове" прошел 2-месячный КМБ. Было тяжело. Но в "Азове" все равно считали, что физически мне трудно, поэтому в конце концов я оказался в харьковской бригаде "Спартан". И там меня уже наконец выпустили на "ноль".

В прошлом году летом летом под Липцами на Харьковщине Никита получил осколочное ранение во время обстрела вражескими "Градами"

Я сам из Харьковской области. Не люблю тыловые подразделения и не люблю сидеть в далеко от фронта. Во время последнего выхода пришлось с пулеметом выходить, хотя я не пулеметчик. Поэтому меня и назвали "Бульдогом", потому что я не отказываюсь от задач и порывисто с мертвой хваткой берусь практически за все. И тогда, как взялся за пулемет, мы 20 врагов положили, а всех остальных в плен взяли.

О начале службы и о гражданской профессии

Мобилизовался 24 февраля 2022 года, присягу принял 6 марта. Образование среднее-специальное, я каменщик-штукатур. В гражданской жизни я бы хотел получить права и стать дальнобойщиком: ездишь себе по миру и получаешь неплохие деньги. Профессия тяжелая, но всегда с куском хлеба.

Если же придется оставаться в армии, то хочу пойти на офицерские курсы. Потому что если в штурмы меня уже не будут пускать, то хочу взять под командование роту. Ну, если не удастся офицером, то сержантом буду точно.

Готовлюсь к свадьбе. Будем жениться в Кировоградской области. Оттуда моя жена – из Александрии. Познакомились мы при интересных и смешных обстоятельствах. Я сидел в тик-токе и листал стримы. И тут, вижу, симпатичная девушка "стримит" видео и говорит, что у нее плохо с работой и финансами, мол, пойду служить в ВСУ. И я начал ей писать: "какое там ВСУ, сиди дома, давай я лучше к тебе приеду, распишемся и я буду тебе помогать". Я писал полушутя. А получается, теперь все серьезно.

90% моих друзей на "гражданке" прячутся от мобилизации. Я им говорю: почему сидите? Ну, хорошо, я пошел в первые дни необученный. И потом уже во время службы самое полезное хватал. А они же хотя бы учились бы, пока у них есть время. У меня опыта вообще не было. И надо было хватать все с налету.

Придет такое время, когда вам скажут: все, едем, надо! А времени у вас не будет. Поэтому, пока есть время и пока мы их еще сдерживаем, необходимо учиться. Нельзя так на тормозах все сбрасывать. Придет время и вам придется идти, потому что мы не вечны и мы не железные.

Военный готовится к свадьбе. Познакомился с будущей женой в Тик-токе

Люблю фильмы о рыбалке, и саму рыбалку люблю. С тяжеленьким чем-то потягаться. Когда я пошел на карпа впервые, то он у меня украл удилище. Пришлось вплавь догонять. Я рос без отца. Любовь к рыбалке перенял от рыбаков – соседей, дядей. Отца не было, а меня интересовали всевозможные мужские занятия и увлечения.

Песочин – пригород Харькова – моя малая родина. Дед мой строил этот поселок, и там есть его друг – депутат поселкового совета. Он мне помогает по старой дружбе. Говорит: "Могу тебя на очередь поставить на квартиру". А я ему отвечаю: "Лучше помоги мне стать депутатом-самовыдвиженцем". Мол, я и в армии побывал, и повоевал, и надо как-то дальше двигаться.

"Война будет длиться долго, Путин будет давить до последнего"

Когда в первые часы полномасштабной войны завязались бои в Харькове, я связался со своим руководителем Нацкорпуса и спросил, что делать. А тогда на такси домой за вещами и родителей вывозить. Родителей 92-я бригада ВСУ вывезла на броне. А уже дальше они пересели на гражданский транспорт.

Те, кто спрятался, начали потом спрашивать, как это меня в армию взяли, если я не служил. Но тогда военкоматам было все равно, кого брать. Я в гражданской жизни экспедитором был в одной из торговых сетей. Поэтому очень хорошо знаю Харьковскую область. Особенно много точек (магазинов) этой сети было вдоль российской границы. Поэтому когда мы чуть в окружение не попали под Липцами, то я сказал побратимам: "Оставляйте меня, а сами отходите. Я выберусь, потому что я здесь все знаю".

Помню, когда-то побратиму в первые дни войны выдали РПГ, чтобы работал по вражеской технике. А он стоит такой неприкаянный и не знает, как с ним работать. Пришлось учиться находу. И ему, и мне. Научились, отработали.

На "передке" – страшно. Но я мотивировал себя тем, что у меня семья. Что если я их не остановлю, то они навредят моим родным. Главная моя мотивация – приложить все усилия, чтобы враг не пришел туда, где мои родные.

Никита говорит, что у каждого на фронте есть страх, но надо находить для себя мотивацию. Его мотивирует семья

Очень стрессовая ситуация была, когда прилетело по Харьковской ОВА. Многие не выдержали уже тогда. А я держался, помогал. Вытаскивал людей из-под завалов. Тяжело терять друзей и побратимов. Подругу потерял, ей было 25, мне тогда было 24.

Мне дали отличную служебную характеристику. Поэтому мое будущее – повышение квалификации, возможно, офицерские курсы и дальнейшее продолжение службы.

Не могу сказать, когда закончится война. Думаю, она еще долго будет продолжаться. Путин будет давить до последнего. Разве что его свои же уберут.