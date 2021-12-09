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Нацгвардійці відкрили вогонь: чоловік на авто намагався прорватися через блокпост біля Маріуполя

Автор: Анастасія Рокитна

На одному з блокпостів поблизу Маріуполя нацгвардійці застосували зброю, коли правопорушник намагався здійснити прорив через блокпост. Його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Нацгвардії України.

Як повідомляється, на стоп-контролі військовий наряд зупинив для перевірки автомобіль Chevrolet. Водій, який був з ознаками алкогольного сп’яніння, проігнорував законні вимоги гвардійців щодо огляду та здійснив спробу прориву через блокпост.

"На попереджувальний постріл у повітря водій не відреагував. У зв’язку з цим, для зупинки автомобіля, згідно зі статтею 18 Закону України "Про Національну гвардію України", військовослужбовці змушені були застосувати вогнепальну зброю, вистріливши у колеса", - йдеться у повідомленні.

Правопорушником виявився 39-річний житель Донецької області. Його затримали. Для з’ясування усіх обставин, на місце події викликали слідчо-оперативну групу Маріупольського районного управління поліції.

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Нацгвардія