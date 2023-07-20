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В Нацбанке рассказали, будут ли пересматривать официальный курс доллара

Фото: Национальный банк Украины (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Пока у Национального банка Украины нет никаких оснований для пересмотра официального курса доллара в ту или иную сторону на фоне усиления гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Национального банка Украины Сергея Николайчука в интервью "Укринформу"

"Я думаю, что сегодня у нас нет никаких оснований для перепривязки официального курса в ту или иную сторону. В то же время, когда мы говорим о возможном возвращении к принципам гибкого курсообразования, то понятно, что такой переход обусловит и определенную гибкость официального обменного курса", - сказал Николайчук.

По его словам, курс будет определяться на рыночной основе по результатам сделки на межбанковском рынке, а НБУ будет поддерживать рынок, существенно ограничивая колебания.

"При таком режиме курс сможет как ослабляться, так и укрепляться", - отметил замглавы Нацбанка.

Он добавил, что ключевой риск для курсовой устойчивости в Украине неизменен уже более 500 дней - это непредсказуемость последствий войны.

"Этот фактор генерирует риски ухудшения ожиданий, и поэтому мы вынуждены придерживаться достаточно жесткой монетарной политики, чтобы нейтрализовать его влияние. Однако, как я уже говорил, ситуация в последние месяцы была достаточно благоприятной и нам удавалось минимизировать влияние этого фактора", - рассказал Николайчук.

Курс доллара в Украине

По состоянию на утро 19 июля средний курс доллара в банках в продаже второй день подряд держится на отметке 37,33 гривны. Курс евро опустился на 1 копейку - до 41,86 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,84 гривен, евро - по 41,08 гривен. Доллар продают по 37,22 гривен, евро - по 41,73 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 19 июля составляет 41,1506 гривен (+0,0694 гривен).

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Национальный банк УкраиныКурс доллара