Нацбанк заявил о начале консультаций с МВФ
Национальный банк Украины проведет серию встреч с Международным валютным фондом, где будут обсуждаться оценка устойчивости банковского сектора и стратегия смягчения валютных ограничений.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального банка Украины (НБУ).
В нем отмечается, что с 6 ноября начинает работу миссия Международного валютного фонда с целью консультаций по статье IV Соглашений МВФ и проведение второго пересмотра выполнения Украиной программы Механизма расширенного финансирования.
"В фокусе встреч, в частности, будет ситуация в финансовом секторе страны, результаты оценки устойчивости банковского сектора, реализация стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращение к инфляционному таргетированию", - сообщают в НБУ.
Отмечается, что специалисты также остановятся на вопросе источников финансирования дефицита государственного бюджета Украины, включая международную финансовую помощь и внутренний долговый рынок.
Ранее в Dragon Capital заявили, что рост резервов Нацбанка до 45 млрд. долларов в 2024 году позволит ему продолжать постепенно смягчать валютные ограничения.
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