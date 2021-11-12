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Нацбанк другий день поспіль тримає курс євро нижче 30 гривень

Автор: Сергей Новиков

Національний банк України (НБУ) на 15 листопада 2021 року опустив офіційний курс євро до 29,90 гривень. Це ще на одну копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.

Офіційний курс євро на 15 листопада встановлено на такому рівні: 29,9144 гривень за євро (-0,0137 гривень). При цьому курс євро на 12 листопада становив 29,9144 гривень за євро.

Фото: курси валют на 15 листопада (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро другий день поспіль тримається нижче позначки 30 гривень. Це мінімальні значення з липня минулого року.

Фото: динаміка курсу валют

Міжбанк

Сьогодні на відкритті міжбанківського валютного ринку євро торгувався нижче 30 гривень. Але протягом дня курс перейшов до зростання і на закритті міжбанку євро продавався за 30,03 гривень.

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