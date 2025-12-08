Нацбанк немного поднял курс злотого
Национальный банк Украины (НБУ) увеличл курс польского злотого к гривне на 9 декабря по сравнению с 8 декабря на 1 копейку – до 11,59 гривны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 9 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,5905 гривен за 1 злотый (+0,01 грн).
В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,37 гривны или на 13,4%.
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,29 гривен и продают по 11,73 гривен. Эти курсы увеличились по сравнению с 8 декабря на 3-7 копеек. С начала ноября (11,08-11,52 гривен) эти курсы выросли на 14-21 копейку, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,2-2,2 гривен.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
НБУ повысил курс доллара к гривне на 1 копейку. Официальный курс на 9 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,0700гривен за 1 доллар (+0,01 грн).
Официальный курс евро составляет 49,0242 гривен за 1 евро (+0,06 грн).
Курсы купли-продажи доллара на межбанковском рынке сегодня составляют 41,84-42,37 гривен, что на 1 копейку выше ниже курса 5 декабря. Курсы евро находятся на уровне 48,82-49,42 гривен (почти нет изменений по сравнению с 5 декабря).