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Нацбанк продолжает поднимать курс доллара

Фото: Курс доллара вырос на 4 копейки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снова немного повысил курс доллара к гривне. Доллар начал дорожать с 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 12 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,547 гривен за 1 доллар (+0,0357 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 46,7528 гривен за 1 евро (-0,1342 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс снизился всего лишь на 1 копейку до 41,54-41,57 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 40,23 гривен.

udinform.com

Ситуация на рынке

8 мая глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что Украина рассматривает возможность постепенного перехода от доллара США к евро как валюты основной курсовой привязки. По его словам, НБУ рассматривает такую возможность на фоне процессе евроинтеграции Украины, усиления роли ЕС в обороноспособности и торговли с Украиной, а также фрагментации глобальной торговли, которая происходит на сегодня. Пышный подчеркнул, что процесс такого перехода – сложный и потребует качественной и разносторонней подготовки.

Также глава НБУ спрогнозировал, что объем финансовой помощи Украине от партнеров в 2026-2027 годах существенно сократиться по сравнению с 2025 годом (55 миллиардов долларов) – до 17 и 15 миллиардов долларов соответственно.

В середине апреля Андрей Пышный заявлял, что объема внешней финансовой помощи на 2025 год буде достаточно, чтобы поддерживать курсовую стабильность, а также увеличить золотовалютные резервы НБУ до 58 миллиардов долларов.

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