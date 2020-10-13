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Нацбанк підвищив офіційний курс євро

Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) на 15 жовтня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,39 гривень за євро. Це на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 15 жовтня встановлено на такому рівні: 33,3935 гривень за євро (+0,0537 грн). При цьому курс євро на 13 жовтня складав 33,3398 гривень за євро.

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Фото: курси валют на 15 жовтня (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанківському ринку торги по євро сьогодні почалися з позначки 33,37 гривень за євро, що було на сім копійок нижче закриття попередньої сесії. Протягом дня євро на міжбанку подешевшав - до 33,31 гривень.

Курс НБУ

Що стосується долара, то Національний банк підвищив курс на 15 жовтня 2020 до позначки 28,31 гривень за долар. Таким чином, регулятор продовжив тренд, що намітився на початку тижня.

Офіційний курс гривні до долара на 15 жовтня встановлено на рівні 28,3164 гривень за 1 долар (+0,0683 грн). При цьому курс на 13 жовтня складав 28,2481 гривень за 1 долар.

Прогноз погоди
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