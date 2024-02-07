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Нацбанк планирует разрешить бизнесу платить проценты западным кредиторам, - EBA

Фото: Национальный банк Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В рамках второго этапа смягчения валютных ограничений Национальный банк Украины планирует разрешить бизнесу платить проценты зарубежным кредиторам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейской бизнес-ассоциации.

Отмечается, что в понедельник бизнес Европейской Бизнес Ассоциации встретился с главой НБУ Андреем Пышным, его заместителем Юрием Гелетием, а также директорами и специалистами профильных департаментов.

В ходе встречи речь шла о вопросах валютного регулирования, стратегии смягчения валютных ограничений, итогах 2023 года и планах на 2024 год в этом контексте. Глава НБУ еще раз подчеркнул, что регулятор стремится помочь искать украинскому бизнесу возможности для развития.

"В планах НБУ на 2024 год - завершить выполнение первого этапа смягчения ограничений (вопросы репатриации "новых" дивидендов) и постепенно двигаться ко второму этапу валютной либерализации, что сообщество поддерживает (уплаты % зарубежным кредиторам и т.п.). На важности этих шагов в разговоре акцентировал внимание и бизнес. Есть также запрос со стороны бизнеса по гривне, которая находится на счетах международных компаний в Украине", - сообщили в EBA.

В ассоциации добавили, что Нацбанк будет работать над формированием необходимых для дальнейшей реализации стратегии валютной либерализации предпосылками. Это окажет положительное влияние на работу бизнеса.

Что касается прогнозов на 2024 год, то важным предположением базового сценария НБУ является получение Украиной достаточного уровня международной помощи. Ожидаемая сумма на этот год - 37 млрд долларов.

"Председатель НБУ еще раз подчеркнул, что регулятор стремится помочь искать украинскому бизнесу возможности для развития. НБУ убеждает и МВФ в важности валютной либерализации. Но частный капитал не придет, если страну будет штормить", - подчеркнули в EBA.

Напомним, недавно в УкрСиббанке заявили, что введенные с начала полномасштабного вторжения валютные ограничения стали новым фактором, мешающим привлечению иностранных инвестиций в Украину.

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