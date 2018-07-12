Нацбанк очікує збільшення грошових переказів в Україну

НБУ збільшив прогноз за обсягом грошових переказів до 11,6 млрд доларів у 2018 році

Національний банк України (НБУ) очікує збільшення грошових переказів в Україну. Про це сьогодні на прес-брифінгу повідомив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми збільшили прогноз за обсягом грошових переказів до 11,6 мільярдів доларів у цьому році і до 12,2 мільярдів доларів - в наступному", - сказав він, додавши, що це пов'язано із зростанням трудової міграції.

Сологуб пояснив, що трудова міграція з однієї сторони позитивно позначається на платіжному балансі, проте з іншого - негативно впливає на інфляцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у червні банки активізували залучення вкладів населення.