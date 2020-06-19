Нацбанк опустив курс євро нижче 30 гривень

Національний банк України (НБУ) на 22 червня 2020 року опустив офіційний курс євро нижче психологічної позначки в 30 гривень. Курс євро встановлено на рівні 29,99 гривень.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

За даними НБУ, офіційний курс євро на 22 червня встановлено на позначці 29,9953 гривень. Це на шість копійок нижче ніж днем раніше - 30,0579 гривень. Таким чином, євро повернувся до значень початку червня.

Готівковий ринок

Готівковий євро в українських обмінних пунктах сьогодні подешевшав на 11 копійок в порівнянні з попереднім днем і продавався в середньому за 30,08 гривень. Середній курс купівлі склав 29,66 (29,74 - 18 червня), продажу - 30,08 (30,19 - 18 червня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку 19 червня була нестабільна ситуація. Торги відкрилися подальшим зниженням євро, який напередодні опустився нижче позначки в 30 гривень. Однак протягом дня курс все-таки пішов на підвищення і до закриття міжбанку євро підійшов на позначці 30,02 гривень.

Курс долара

НБУ на 22 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,72 гривень за долар. Американська валюта дешевшає протягом останніх двох днів.