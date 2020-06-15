Нацбанк трохи знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 16 червня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,20 гривень за євро. Це на одну копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 16 червня встановлено на такому рівні: 30,2062 гривень за євро (-0,0057 грн). При цьому курс євро на 15 червня становив 30,2119 гривень за євро.

Готівковий ринок

На готівковому ринку 15 червня курс у продажу опустився на п'ять копійок - до 30,20 гривень за євро. Середній курс купівлі євро сьогодні склав 29,71 (29,75 - 12 червня), продажу - 30,20 (30,25 - 12 червня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанківському ринку курс євро у продажу знизився на 13 копійок - до 30,13 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,10 гривень за євро. При цьому протягом дня курс американського долара на міжбанку втратив кілька копійок і опустився нижче 26,80 гривень.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 16 червня встановив офіційний курс на рівні 26,84 гривень за долар - це ще на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.