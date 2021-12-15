Нацбанк ще трохи підняв курс євро

Національний банк України (НБУ) на 16 грудня 2021 року підняв офіційний курс євро до 30,61 гривень за євро. Це на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 16 грудня встановлено на такому рівні: 30,6186 гривень за євро (+0,0846 грн). При цьому курс євро на 15 грудня становить 30,534 гривень за євро.

Фото: курси валют на 16 грудня

Таким чином, офіційний курс євро зростає другий день поспіль після зниження минулого тижня.

Фото: динаміка курсу євро

Міжбанк

Сьогодні на міжбанку торги почалися зі зниження курсу євро у продажу до 30,58 гривень. Але європейська валюта протягом дня стабільно торгувалася на цьому рівні, закінчивши сесію на позначці 30,60 гривень.