Нацбанк ще трохи опустив курс євро

Національний банк України (НБУ) на 14 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на позначці 30,32 гривень за євро. Це на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятор.
Офіційний курс євро на 14 грудня встановлено на такому рівні: 30,3272 гривень за євро (-0,1249 грн). При цьому курс євро на 13 грудня становить 30,4521 гривень за євро.
Фото: курси валют на 14 грудня
Таким чином, офіційний курс євро знижується третій день поспіль.
Фото: динаміка курсу євро
На міжбанку євро сьогодні торгувався на позначці 30,38 гривень у продажу, але до закриття курс піднявся на п'ять копійок - до 30,43 гривень.