НАТО осудило нарушение воздушного пространства Румынии дроном РФ

Этой ночью во время очередной дроновой атаки РФ, один из беспилотников россиян нарушил воздушное пространство Румынии. В НАТО осудили такие деяния.
Об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х (бывший Twitter).
"НАТО осуждает ночное нарушение Россией воздушного пространства Румынии", - написал Джоанэ.
Он добавил, что хоть у Альянса нет информации, которая указывает на намеренное нападение России на союзников НАТО, однако такие действия безответственны и потенциально опасны.
В ночь с 7 на 8 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину дронами. По большей части, их фиксировали в Одесской области.
В 02:49 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что дрон россиян пересекек границу Румынии и вошел в воздушное пространство этого государства. Беспилотник был на территории страны НАТО практически час. В 03:41 стало известно, что дрон покинул Румынию.
Напомним, что вчера в восточной части Латвии разбился российский военный беспилотник, о чем заявил латвийский президент Эдгар Ринкевичс. Сейчас идет расследование.
Он отметил, что количество подобных инцидентов на восточном фланге НАТО растет.
По информации Национальных Вооруженных Сил (НВС), беспилотник вошел в воздушное пространство Латвии со стороны Беларуси.
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