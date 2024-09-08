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НАТО осудило нарушение воздушного пространства Румынии дроном РФ

Фото: Россия нарушила воздушное пространство Румынии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Этой ночью во время очередной дроновой атаки РФ, один из беспилотников россиян нарушил воздушное пространство Румынии. В НАТО осудили такие деяния.

Об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х (бывший Twitter).

"НАТО осуждает ночное нарушение Россией воздушного пространства Румынии", - написал Джоанэ.

Он добавил, что хоть у Альянса нет информации, которая указывает на намеренное нападение России на союзников НАТО, однако такие действия безответственны и потенциально опасны.

Что известно

В ночь с 7 на 8 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину дронами. По большей части, их фиксировали в Одесской области.

В 02:49 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что дрон россиян пересекек границу Румынии и вошел в воздушное пространство этого государства. Беспилотник был на территории страны НАТО практически час. В 03:41 стало известно, что дрон покинул Румынию.

Падение дрона РФ в Латвии

Напомним, что вчера в восточной части Латвии разбился российский военный беспилотник, о чем заявил латвийский президент Эдгар Ринкевичс. Сейчас идет расследование.

Он отметил, что количество подобных инцидентов на восточном фланге НАТО растет.

По информации Национальных Вооруженных Сил (НВС), беспилотник вошел в воздушное пространство Латвии со стороны Беларуси.

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