НАТО запустило структуру для координации помощи Украине

Сегодня, 12 июля, началось создание нового командования НАТО-Украина в Висбадене.

Однако Верховному главнокомандующему в Европе, вероятно, понадобится еще несколько месяцев, прежде чем он создаст командование таким образом, чтобы оно могло выполнять все запланированные задачи.

До тех пор американские войска будут продолжать выполнять задачи по координации. Страны НАТО хотят в течение следующего года снова мобилизовать не менее 40 миллиардов евро на военную помощь Украине.

Отмечается, что НАТО создало структуру по оказанию помощи и тренировке Украине в области безопасности – NSATU. Структура будет заниматься координацией предоставления военной техники и тренировок для Украины от стран-членов и партнеров Североатлантического союза.

"Целью этой структуры является предоставление Украине помощи в сфере безопасности на долговременной основе, обеспечение усиленной, предполагаемой и согласованной поддержки", - пояснили в Альянсе.

NSATU будет действовать на территории стран-членов Альянса и будет поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН.

"Согласно международному праву, NSATU не сделает НАТО стороной конфликта. Она будет поддерживать трансформацию сил обороны и безопасности Украины, что будет способствовать ее дальнейшей интеграции в НАТО", - говорится в сообщении.

Что такое NSATU

Новая миссия объединит деятельность нынешней "коалиции возможностей" стран, оказывающих Украине военную помощь, включая средства ПВО, артиллерию, истребители F-16, оружие и обучение.

Она также будет координировать подготовку украинских военных в странах-союзниках и долгосрочные двусторонние соглашения о безопасности, подписанные с Украиной, как сообщили официальные лица США и НАТО, говорившие анонимно из-за того, что детали плана еще не были объявлены.

По словам чиновников, все страны НАТО согласились на создание миссии, и об этом будет объявлено на саммите.

Ранее помощь Украине оказывали отдельные страны, уделяя меньше внимания ее эффективности и удовлетворению насущных потребностей Киева. Объединение помощи и обучения под единым командованием призвано сделать этот процесс более последовательным и упорядоченным, заявили официальные лица.

Миссия "Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины" (NSATU) будет работать над сокращением дублирования и осложнений, связанных с различными видами вооружений, поступающих в Украину.