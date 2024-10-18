ua en ru
Пт, 18 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НАТО призывает Румынию "эффективно ответить" на пролеты российских дронов

Брюссель, Пятница 18 октября 2024 14:35
UA EN RU
НАТО призывает Румынию "эффективно ответить" на пролеты российских дронов Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

НАТО просит Румынию "эффективно ответить" на инциденты с нарушением воздушного пространства. Речь идет о пролетах российских ракет и дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютта на пресс-конференции во время встречи министров обороны.

По его словам, союзники по НАТО подтвердили, что противовоздушная оборона остается приоритетом для Альянса.

Генсек НАТО отреагировал на пролеты российских дронов и ракет в Румынии во время обстрелов Украины. Он призвал дать ответ таким инцидентам.

"И ввиду войны России против Украины, которая привела к нарушению воздушного пространства стран НАТО, в частности Румынии, как хочу сказать следующее. НАТО проявляет свою солидарность и также мы призываем румынские власти эффективно ответить на этот инцидент", - сказал Рютте.

Российские дроны в Румынии

Напомним, что дроны-камикадзе России неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии во время атак на Украину. Это происходит в большинстве случаев, когда оккупанты пытаются атаковали Одесскую область.

Также в Румынии находили обломки российских беспилотников. Будапешт для защиты поднимает истребители F-16, но российские дроны не сбивают.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Румыния Марк Рютте
NEWS
КНДР решила отправить в Украину 12 тысяч солдат, - разведка Южной Кореи
КНДР решила отправить в Украину 12 тысяч солдат, - разведка Южной Кореи
DAILY
Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу