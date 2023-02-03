НАТО призывает Россию выполнить обязательства по новому договору о ядерном оружии

Отмечается, что России решила вывести свои ядерные объекты из-под инспекционной деятельности и отклонила просьбы США провести встречу с целью решения возникших проблем.

"Союзники по НАТО по-прежнему считают, что эффективный контроль над вооружениями является существенным вкладом в достижение наших целей в области безопасности. Новый договор о СНВ отвечает интересам национальной безопасности всех государств, включая и союзников по НАТО", - говорится в заявлении.

НАТО призывает Россию выполнить свои обязательства по договору, возобновить инспекции на своей территории и вернутся к консультациям в рамках сессий двусторонней комиссии.

Стоит отметить, что договор о стратегических наступательных вооружениях ограничивает количество развернутых ядерных вооружений межконтинентальной дальности, которые могут иметь США и Россия. В последний раз он был продлен в начале 2021 года на пять лет.

Напомним, недавно Госдеп США, доклад которого опубликовало The Wall Street Journal, обвинил Россию в нарушении договора о СНВ, поскольку Москва запретила проводить инспекции.

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