НАТО будет приветствовать летальную помощь Украине от Южной Кореи, - Столтенберг

Столтенберг отметил, что НАТО будет приветствовать "любую серьезную поддержку" Украины со стороны Южной Кореи, отметив, что такие вопросы, как угрозы Северной Кореи и война в Украине, показывают, что меры безопасности не зависят от региона.

"У Южной Кореи есть развитая оборонная промышленность. У вас есть большие объемы боеприпасов и все, что нужно Украине, но, конечно, Южная Корея должна принимать эти решения", - сказал Столтенберг.

В то же время генсек НАТО подчеркнул, что не следует проводить какие-либо параллели в нравственной плоскости между помощью России со стороны Северной Кореи и возможной помощью Украины со стороны Южной Кореи.

Он отметил, что помощь России носит незаконный характер, поскольку Москва нарушила международное право, начав войну против Украины.

"Помощь Украине, которая защищает себя, носит законный характер", - подчеркнул он.