В НАТО отреагировали на сообщения о подготовке Германии к возможной войне с РФ

Что говорят в НАТО

Чиновник НАТО прокомментировал материал издания Bild и заявил, что оно получило сценарий учения, который всегда представляет собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе

"Когда-то сценарии были полностью вымышленными с несуществующими странами и географическими регионами", - заявил он.

Однако теперь в НАТО стали использовать существующие страны и географические регионы для разработки сценариев учения. Сартс подчеркнул, что опубликованная ранее информация не является секретным разведывательным анализом, который прогнозирует развитие дальнейшей ситуации.

Как отреагировали в Германии

В Минобороны Германии не пожелали комментировать информацию.

"По сути, я могу вам сказать, что рассмотрение различных сценариев - даже если они крайне маловероятны - является частью повседневной военной деятельности, особенно в сфере обучения", - сказал представитель Минобороны.

О чем идет речь

Ранее издание Bild написало, что Бундесвер готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО. Военный конфликт вроде бы может произойти уже в феврале этого года.

Секретный сценарий бундесвера "Оборона Альянса 2025" начинается в феврале 2024 года. Россия запускает очередную волну мобилизации и призывает в армию еще 200 тысяч военнослужащих.

Затем Кремль начинает весеннее наступление - опираясь на слабую поддержку Запада в направлении Киева, - которое к июню 2024 года достигает больших успехов и постепенно оттесняет украинскую армию назад.