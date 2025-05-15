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В НАТО отреагировали на нарушение истребителем РФ воздушного пространства Эстонии

Фото: Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

НАТО и Таллинн находятся в тесном контакте и координируют действия после инцидента в Балтийском море, во время которого российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время пресс-конференции в Анталии.

"НАТО и Эстония находятся в тесном контакте по этому поводу и координируют действия, чтобы точно знать, что происходит", - заявил Рютте и добавил, что союзники по НАТО будут действовать коллективно в вопросе обеспечения безопасности для стран-членов Альянса в Балтийском регионе.

В частности генеральный секретарь НАТО напомнил, что Альянс имеет миссию, которая касается воздушного патрулирования в Балтии, а также Baltic Sentry, которая занимается защитой критической подводной инфраструктуры региона.

Инцидент в Балтийском море

Как рассказывал глава Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Маргус Цахкна, Россия подняла в небо истребитель во время попытки Таллинна задержать в Балтийском море нефтяной танкер, который вероятно принадлежит "теневому флоту" и находится под санкциями. Тогда же российский самолет сделал круг и ненадолго нарушил воздушное пространство Эстонии.

"Москва готова защищать "теневой флот"... Ситуация действительно серьезная", - заявил министр.

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НАТОРоссийская ФедерацияЭстонияМарк Рютте