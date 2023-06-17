В НАТО открыли центр безопасности морской инфраструктуры из-за угрозы диверсий РФ

В НАТО открыли новый центр для защиты морской инфраструктуры, в частности подводных трубопроводов и кабелей, на фоне угроз осуществления Россией атак на критически важные объекты энергетики и интернета в водах вокруг Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Новый центр, открытый в пятницу, расположен в британском Нортвуде, на северо-западе Лондона. Специальную ячейку, занимающуюся этой проблемой, возглавил генерал-лейтенант Ханс-Вернер Вирманн.

"Угроза развивается. Российские корабли активно наносили на карту нашу критически важную подводную инфраструктуру", - отметил он.

В общении с журналистами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе генерал рассказал о повышенных опасениях, что РФ может нацелиться на подводные кабели и другую критически важную инфраструктуру в попытке "нарушить жизнь на Западе".

Чем вызвана необходимость открытия центра

Скорее дать "зеленый свет" на создание центра для защиты морской инфраструктуры Североатлантический альянс подтолкнули атаки на два газопровода "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море в сентябре прошлого года

Эти "потоки" были построены для транспортировки российского природного газа в Германию. Предполагаемое нападение на газопроводы все еще расследуются.

После инцидентов НАТО расширила свое присутствие в Балтийском и Северном морях, задействовав десятки кораблей при поддержке морской патрульной авиации и подводного оборудования (дроны).

Нужно отметить, что только Северное море пересекают около 8000 километров нефте- и газопроводов. Вести круглосуточный мониторинг за системами и сетями невозможно.

Как будут охранять подводную инфраструктуру

Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, присутствие Альянса не может быть "на этих тысячах километров подводной инфраструктуры".

"Но мы можем лучше собирать… разведданные, обмениваться информацией, соединять точки, потому что и в частном секторе есть много информации о передвижениях судов и морской слежке", - добавил он.

Вместо попыток наблюдать за всеми коммуникациями, новый центр и союзники по НАТО сосредотачиваются на областях повышенного риска.

Дело в том, что трубопроводы на мелководье, до которых могут легко добраться водолазы, являются значительно уязвимыми. Потенциальное повреждение кабелей передачи данных можно уменьшить, просто подключив больше кабелей.

Кроме того, в НАТО указывают на важность борьбы с диверсантами, которые готовят атаки.

Угроза атак РФ на подводную инфраструктуру Запада

Ранее в разведке Североатлантического альянса заявляли, что РФ может совершить атаки на подводные кабели или другую инфраструктуру стран Запада.

По словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, для этого у России есть специальные подлодки и корабли-шпионы.

Напомним, по данным расследования, РФ трижды направляла военные корабли к "Северным потокам" перед подрывом.

Добавим, что ранее в немецком издании T-Online представили расследование, согласно которому РФ использовала маневры Балтийского флота, чтобы прикрыть операцию по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".