НАТО откроет офис в Токио для консультаций с союзниками в связи с китайской угрозой

НАТО планирует открыть в Токио первый в Азии коммуникационный офис. Офис позволит альянсу проводить периодические консультации с Японией и ключевыми партнерами в регионе, такими как Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, поскольку Китай становится новым вызовом, наряду с Россией.

По данным источников агентства, НАТО и Япония также улучшат свое сотрудничество, подписав Индивидуальную программу партнерства (ITPP) до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Стороны будут углублять сотрудничество в борьбе с киберугрозами, координировать позиции в отношении новых и прорывных технологий и обмениваться нотами по борьбе с дезинформацией. Планы были подтверждены официальными лицами как Японии, так и НАТО.

Идея открытия офиса связи впервые обсуждалась между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во время визита последнего в Токио в конце января. По словам источника, в середине апреля альянс распространил проект предложения среди стран-членов альянса.

План состоит в том, чтобы открыть в Токио в следующем году офис связи, в котором будет работать один сотрудник. НАТО имеет аналогичные офисы в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене, а также в Грузии, Украине, Боснии и Герцеговине, Молдове и Кувейте.

Во многих случаях принимающая страна предлагает офисные помещения для НАТО. Если Токио предоставит финансирование западному военному альянсу, это будет символизировать новый этап в оборонном сотрудничестве.

Намерение углублять сотрудничество является взаимным. Япония планирует создать независимую миссию при НАТО, отделив ее от посольства в Бельгии, где она базируется в настоящее время. Будет отправлен новый посол, чтобы освободить от обязанностей посла НАТО в Бельгии.

Официальные лица надеются, что подписание ITPP между НАТО и Японией придаст импульс подготовке к саммиту в Вильнюсе. Ожидается, что на встрече примут участие лидеры Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии, как и в прошлом году, что свидетельствует о более глубоком взаимодействии НАТО с Индо-Тихоокеанским регионом.

В июне прошлого года Кисида, президент Южной Кореи Юн Сук Ёль, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и тогдашний премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн посетили саммит НАТО в Мадриде. Азиатско-тихоокеанские партнеры НАТО провели встречу в кулуарах.

Посол Дании в Японии Питер Таксо-Йенсен сказал Nikkei Asia в телефонном интервью, что офис связи НАТО станет первым в своем роде в Индо-Тихоокеанском регионе и будет иметь не только символическое значение. "Это был бы очень наглядный и реальный способ укрепить отношения между Японией и НАТО", - сказал он.

Посольство Дании выступает в качестве контактного пункта посольства альянса в Японии и координирует свои действия с государствами-членами в Токио в отношении сотрудничества между НАТО и Японией.

Таксо-Йенсен отметил, что геополитический ландшафт резко изменился с тех пор, как НАТО опубликовала свою предыдущую Стратегическую концепцию в 2010 году.

"В то время Россия считалась потенциальным партнером, а Китай не упоминался. В 2022 году на Мадридском саммите лидеры союзников решили, что Россия больше не партнер, а враг, и что также было признано, что Китай будет и может оказать влияние на трансевропейскую безопасность", - сказал он.

По его словам, это является причиной, почему для НАТО важно поддерживать отношения с партнерами в этом регионе. Посол сказал, что офис связи также будет контактировать с другими важными игроками в регионе, такими как Индия и страны АСЕАН.

Таксо-Йенсен сказал, что в будущем сотрудничество между НАТО и Японией будет сосредоточено на решении проблем, выходящих за пределы регионов, таких как киберугрозы, прорывные технологии и деятельность по дезинформации.

Как стало известно Nikkei, это сотрудничество будет формализовано в ближайшие недели, когда НАТО и Япония запустят ITPP для налаживания сотрудничества в таких областях, как кибербезопасность, дезинформация и космос. Это будет обновленная версия индивидуальной программы партнерства и сотрудничества (IPCP), которую стороны подписали в 2014 году.

Митито Цуруока, доцент Университета Кейо, сказал, что война России против Украины изменила отношение НАТО к Китаю. "В дополнение к проблемам, которые Китай создает сам по себе, было добавлено новое измерение: Китай как сторонник России. Теперь это становится непосредственно связанным с безопасностью Европы".

Столтенберг неоднократно упоминал об опасности сотрудничества Китая и России во время своего визита в Японию, сказал Цуруока.

Цуруока отметил, что плацдарм НАТО в Японии будет иметь большое значение для Японии. "Это означает, что когда НАТО смотрит на Азию, включая Китай, она будет делать это через призму Токио. Когда представитель отправляет информацию в штаб-квартиру НАТО, она всегда будет идти через Токио".

В документе "Стратегическая концепция 2022 года" изложено, как заявленные Китаем амбиции и политика принуждения создают "вызов" для НАТО. "Вредоносные гибридные и кибероперации Китая, а также его конфронтационная риторика и дезинформация нацелены на союзников и наносят ущерб безопасности Североатлантического союза", - говорится в концепции.