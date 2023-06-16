НАТО не утвердила первые оборонные планы со времен Холодной войны, - Reuters

Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министры обороны стран-членов Альянса рассмотрели оборонные планы - первые со времен завершения Холодной войны, которые получили толчок в результате полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Как утверждает один из дипломатов, Турция заблокировала решение из-за формулировок географических мест, в том же числе по Кипру. Однако, НАТО все же планирует найти решение до саммита в Вильнюсе.

Оборонительные планы НАТО

Региональные планы состоят из тысяч страниц секретных военных планов, которые описывают, как НАТО будет реагировать на российскую атаку.

"Десятилетиями НАТО не видело необходимости в крупномасштабных оборонительных планах, поскольку вело небольшие войны в Афганистане и Ираке и считало, что некоторые постсоветские страны больше не представляют экзистенциальной угрозы для Альянса", - пишет издание.

После начала полномасштабной войны на территории Украины, Альянс заявил о необходимости согласования планов до того, как может вспыхнуть конфликт с таким противником как Россия.

В частности Альянс предоставит странам рекомендации по модернизации их вооруженных сил и материально-технического обеспечения.