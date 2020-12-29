НАТО посилить заходи щодо захисту від біологічної зброї на тлі коронавірусу

Північноатлантичний Альянс (НАТО) посилить заходи щодо забезпечення захисту від біологічної зброї. Таке рішення прийнято на тлі пандемії коронавируса.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає Deutsche Welle.

У НАТО не вважають, що коронавірус був створений в лабораторних умовах, проте нинішня ситуація продемонструвала небезпеку, яку може нести біологічну зброю.

"Ця зброя, як і хімічну зброю, заборонено міжнародним правом. Однак ми повинні бути готові до його використання, тому що ми знаємо, що воно все ще існує", - підкреслив Столтенберг.

Для запобігання можливої ​​загрози Альянс планує поліпшити обмін розвідданими з партнерами. При цьому Столтенберг не виключив, що застосування біозброї може спричинити використання ядерного озброєння.

"НАТО не володіє забороненим зброєю, однак у нас є повний спектр можливостей для належного реагування", - додав він.

Нагадаємо, в кінці травня в Раді Європи заявили, що після пандемії може вирости ризик використання біологічної зброї.

Також РБК-Україна писало, що НАТО посилить допомогу Україні в чорноморському регіоні через агресію з боку Росії.