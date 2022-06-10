НАТО сумнівається у здатності Росії атакувати Швецію та Фінляндію

НАТО вважає, що у Російської Федерації нема намірів використовувати військову агресію проти Швеції та Фінляндії.

Про це повідомив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане на саміті демократії в Копенгагені, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Заступник генсека НАТО виступав через кілька годин після того, як президент РФ Володимир Путін нібито натякнув на амбіції щодо нових вторгнень, аби розширити територію Росії.

Джоане вважає, що ці північні країни навряд чи будуть мішенню Росії.

За його словами, НАТО не бачить ознак того, що Москва має "спроможність або наміри бути військово-агресивною проти Швеції та Фінляндії".

Окрім того, заступник генсека вневнений, що країни приєднаються до Альянсу, незважаючи на заперечення Туреччини.