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НАТО на саммите в Вильнюсе примет пакет долгосрочной помощи Украине, - Столтенберг

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

НАТО примет пакет долгосрочной помощи Украине на летнем саммите в Вильнюсе. Он призван привести Украину к стандартам Североатлантического союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга в комментарии Welt.

По его словам, НАТО примет пакет помощи, призванный привести Украину к стандартам НАТО в течение нескольких лет. По мнению Столтенберга, это приблизит Украину к Альянсу.

Столтенберг добавил, что после окончания войны должны быть договоренности по безопасности Украины, чтобы Россия со временем не смогла перевооружиться и снова напасть.

Что Украина ожидает от саммита НАТО

Политическое руководство отмечает, что Украина ожидает от НАТО решительных шагов по вступлению. В частности президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге.

При этом генсек Альянса Столтенберг подчеркнул, что Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе. Он заявил, что сейчас приоритетом остается победа в войне.

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