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У НАТО розповіли, які реформ Альянс чекає від України

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Київ, Четвер 26 серпня 2021 15:45
У НАТО розповіли, які реформ Альянс чекає від України Фото: заступник генеральногого секретаря НАТО Мірче Джоане (nato.int)
Автор: Анастасія Рокитна

Заступник генеральногого секретаря НАТО Мірче Джоане розповів, які реформи залишається втілити Україні, щоб наблизитися до позитивного рішення членів Альянсу щодо ПДЧ. Зокрема, цікавить питання реформування інституцій національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю американського посадовця для "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це питання:

  • реформування інституцій національної безпеки,
  • управління та контролю,
  • взаємосумісності у Збройних Силах,
  • цивільного контролю,
  • політичного контролю,
  • парламентського нагляду,
  • реформи сектору розвідки, що "дуже складно, але і дуже важливо".

"Але є й більш широкі речі, коли йдеться про боротьбу з корупцією, реформування судової системи, забезпечення того, щоб система функціонувала в рамках верховенства права, стримувань і противаг", - заявив він.

Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд зробила важливу заяву про вступ України до НАТО. Україна не зможе стати членом Північноатлантичного Альянсу, доки не поверне всі окуповані території.

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