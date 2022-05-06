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НАТО проведе зустріч начальників Генштабів. У ній візьме участь Україна

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Брюссель, П'ятниця 06 травня 2022 14:31
НАТО проведе зустріч начальників Генштабів. У ній візьме участь Україна Фото: НАТО проведе зустріч начальників Генштабів (flickr.com/utenriksdept)
Автор: Валерія Поліщук

Північноатлантичний Альянс проведе зустріч начальників генеральних штабів НАТО 19 травня. В ході однієї з сесій буде обговорюватися війна Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

У зустрічі візьмуть участь представники України, Швеції та Фінляндії, а також країн-партнерів в Азійсько-тихоокеанському регіоні.

30 глав оборони країн НАТО зустрітися і обговорити питання, що мають стратегічне значення для Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до начальників штабів оборони, щоб обговорити геостратегічний контекст і підготовку до саміту в Мадриді в червні.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Всі країни НАТО хочуть "Надерти дупу" Росії, проте бояться це зробити.

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